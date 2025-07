Consegna dei camici agli studenti di Medicina Ieri la cerimonia presso la Banca dei Saperi di Taranto

Ieri, presso la Banca dei Saperi di Taranto, si è svolta una cerimonia emozionante che ha segnato l’ingresso ufficiale degli studenti di Medicina nel loro percorso professionale. La consegna del camice bianco rappresenta un momento simbolico di impegno e responsabilità, sottolineando la fiducia riposta nelle future generazioni di medici. Un passo importante verso un futuro dedicato alla cura e al benessere della comunità.

Si è svolta ieri, giovedì 4 luglio, presso la sede accademica della Banca dei Saperi, la cerimonia di consegna del camice bianco alle studentesse e agli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia di Taranto. Quello della consegna del camice bianco è un momento fortemente simbolico che segna l'ingresso ufficiale degli aspiranti medici nel percorso professionale della medicina e sancisce il riconoscimento come parte integrante della comunità accademica e sanitaria. «Il camice bianco rappresenta un segno distintivo di identità e, al tempo stesso, di responsabilità – conferma Vito Gregorio Colacicco, commissario straordinario di Asl Taranto – Indossarlo significa assumere un impegno concreto verso i principi etici della professione, la tutela della salute e il rispetto del paziente».

