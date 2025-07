Cellule staminali nasce la prima banca per lo studio dell' Alzheimer a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo

In un'epoca in cui la ricerca sulle malattie neurodegenerative fa passi da gigante, nasce la prima banca di cellule staminali dedicata allo studio dell'Alzheimer, accessibile ai ricercatori di tutto il mondo. Creata dal Dementia Research Institute dell'UniversitĂ di Cardiff, questa innovativa risorsa promette di svelare i misteri delle varianti genetiche e di aprire nuove strade verso terapie efficaci. Un passo fondamentale nella lotta contro questa devastante patologia.

Creata nel Dementia Research Institute dell'Università di Cardiff aiuterà a far luce sull'impatto delle varianti genetiche associate alla patologia.

