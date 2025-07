F1 risultati e classifica FP1 GP Gran Bretagna 2025 | Hamilton scatenato davanti alle McLaren!

Il mondo della Formula 1 si accende a Silverstone, dove Lewis Hamilton domina le prime prove libere del GP di Gran Bretagna 2025, scatenato davanti alle Mclaren. La prima sessione ha regalato emozioni e sorprese, con il campione britannico che stampa il miglior tempo e infiamma gli animi dei tifosi. La sfida tra i protagonisti è aperta, ma il Cavallino Rampante sogna di riscattarsi: riuscirà a togliersi una soddisfazione sul suo circuito di casa?

Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di uno splendido guizzo di fronte al proprio pubblico e ha stampato il crono di 1:26.892, facendo sognare tutti i tifosi della Scuderia di Maranello in avvio di questo intenso fine settimana. Il Cavallino Rampante riuscirà a togliersi una soddisfazione di rilievo nella gara di domenica? Intanto il sette volte Campione del Mondo si è lasciato alle spalle i due lanciatissimi alfieri della McLaren in lotta per il titolo iridato: Lando Norris è secondo con un ritardo di 23 centesimi dalla Rossa, mentre Oscar Piastri è terzo a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, risultati e classifica FP1 GP Gran Bretagna 2025: Hamilton scatenato davanti alle McLaren!

