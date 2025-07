Esplosione a Roma un testimone | Il boato il calore poi la finestra mi è finita in testa

Un violento boato scuote le strade di Roma: un’esplosione improvvisa, un testimone che descrive il calore e il fragore, e poi un finestrino finito in testa. Leonardo, sconvolto, racconta a Fanpage.it l’evento che ha lasciato tutti senza parole. Un episodio che mette in evidenza i rischi nascosti nelle nostre città e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

"Mi sono svegliato, ho sentito un botto fortissimo, pensavo fosse il terremoto", è la testimonianza di Lenardo ai microfoni di Fanpage.it in merito all'esplosione di un distributore di Gpl in via dei Gordiani a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Paura oggi a Roma. Una fortissima esplosione si è verificata in zona Prenestina e il boato è stato sentito in diverse zone della Capitale. A fuoco poco dopo le 8 in via dei Gordiani una cisterna di gas. Sul posto vigili del fuoco, polizia e 118. Otto pol

