Frattesi Manchester United gli inglesi fanno sul serio | le ultime sul futuro

Frattesi Manchester United, i Red Devils spingono per il centrocampista: ecco come stanno le cose. C’è anche il Manchester United tra i club in lizza su Davide Frattesi dell’ Inter, corteggiato anche da Tottenham, Atletico Madrid e Roma. Diverse fonti hanno confermato a CaughtOffside che i Red Devils hanno mostrato interesse per il centrocampista, contattando l’Inter per provare a capire se ci siano le condizioni per arrivare ad un accordo. “Tuttavia – si legge nel sito inglese -, non ci sono ancora stati colloqui, trattative o offerte formali con Frattesi che deve ancora decidere il suo futuro Frattesi sta prendendo tempo per valutare se lasciare l’Inter o meno, con il club nerazzurro che sarebbe disposto a farlo partire in caso di offerta congrua. 🔗 Leggi su Internews24.com