Domenica 6 luglio gratis al MArTA Ultimi giorni per Penelope e Amy Winehouse

Non perdere l’occasione di immergerti nella cultura senza spendere nulla! Domenica 6 luglio, il MArTA di Taranto apre le sue porte gratuitamente, celebrando anche l’ultimo giorno della mostra dedicata a Penelope e Amy Winehouse. Un’opportunità imperdibile per scoprire tesori archeologici e vivere momenti unici in un’atmosfera ricca di storia e musica. Approfitta di questa giornata speciale: ti aspettiamo!

Tarantini Time Quotidiano Torna la prima domenica del mese dedicata alla visita gratuita di musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali. Con l’appuntamento torna anche l’ingresso gratuito al MArTA, il Museo archeologico nazionale di Taranto, che per l’occasione celebrerà anche l’ultimo giorno di esposizione per una serie di iniziative speciali in corso nelle sue sale. Domenica 6 luglio infatti sarà l’ultimo giorno di esposizione per le mostre dedicate a due figure femminili iconiche per i loro rispettivi tempi. Chiude i battenti infatti la mostra “ Amy Winehouse before Frank ” che al piano terreno del MArTA, realizzata nell’ambito di Medimex, racconta, attraverso 50 immagini del fotografo britannico Charles Moriarty, una parte fondamentale dell’esperienza professionale e umana di una delle artiste più amate degli ultimi decenni: Amy Winehouse. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Domenica 6 luglio gratis al MArTA. Ultimi giorni per Penelope e Amy Winehouse

