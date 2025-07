Il Napoli vicino al doppio colpo Lang e Beukema sono ormai a un passo dagli azzurri

Il calciomercato del Napoli si infiamma con il possibile doppio colpo: Lang e Beukema sono ormai a un passo dagli azzurri. Questa operazione potrebbe rafforzare significativamente la rosa di Spalletti, portando nuova energia e talento in vista della prossima stagione. Resta da capire come si svilupperanno i dettagli e quando i due difensori vestiranno ufficialmente la maglia partenopea. La Serie A si prepara a vivere un’estate ricca di sorprese.

Doppio colpo Napoli, Lang e Beukema vicinissimi Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Lang e Beukema sono ormai a un passo dal trasferimento al . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli vicino al doppio colpo, Lang e Beukema sono ormai a un passo dagli azzurri

In questa notizia si parla di: napoli - lang - beukema - doppio

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

LA #JUVENTUS PIOMBA SU MARCUS #THURAM!!! #VLAHOVIC #Inter SALDI PER L'ESTATE!!! #Napoli DOPPIO COLPO #Beukema E #LANG!!! #milan DOPO #RicciDay JASHARI Vai su X

DOPPIO SUPER AGGIORNAMENTO SUL NAPOLI Secondo Gianluca Di Marzio, i contatti tra Napoli e Bologna per Sam Beukema sarebbero ora serratissimi: si va verso un'intesa sui 30 milioni Tutto fatto invece per Noa Lang: "OPERAZIONE ORMAI CHIU Vai su Facebook

Calciomercato Napoli: pronto il doppio colpo Beukema-Lang; SSC NAPOLI. DOPPIO COLPO IN ARRIVO: LANG E BEUKEMA. RINNOVO PER ANGUISSA (SERVIZIO TG); GAZZETTA - Napoli, Lang e Beukema, doppio colpo in arrivo, il punto della situazione.

Calciomercato live: il Napoli mentre aspetta Lang e Beukema blinda Anguissa. Al Como in arrivo Kuhn dal Celtic - Il Napoli si avvicina al doppio colpo olandese, il Como, scatenato, prende un altro esterno d'attacco: ... Si legge su ilmessaggero.it

Il Napoli vicino al doppio colpo, Lang e Beukema sono ormai a un passo dagli azzurri - Doppio colpo Napoli, Lang e Beukema vicinissimi Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Lang e Beukema sono ormai a un passo dal trasferimento al ... Secondo forzazzurri.net