Basket EuroCup 2025-2026 | il sorteggio di Reyer Venezia e Trento

Il sorteggio di EuroCup 2025-2026 ha acceso i riflettori sulla sfida internazionale delle italiane Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trento, con le due formazioni pronte a rappresentare il nostro paese nel prestigioso torneo. Questa stagione promette emozioni e battaglie epiche, mentre le nostre squadre affrontano avversari di tutto rispetto. Scopriamo insieme il cammino che attende Venezia e Trento in questa entusiasmante avventura europea.

Si è tenuto quest'oggi nel quartier generale di Mediapro a Barcellona, in Spagna, il sorteggio di EuroCup 2025-2026. Per questa stagione sono due le rappresentanti dell'Italia: Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trento. Nel girone A è andata a finire la Reyer. Queste le avversarie: Hapoel Bank Hayav Gerusalemme (Israele), BAXI Manresa (Spagna), U-BT Cluj-Napoca (Romania), Bahcesehir College Istanbul (Turchia), Aris Midea Salonicco (Grecia), Neptunas Klaipeda (Lituania), Cedevita Olimpia Lubiana (Slovenia), Veolia Towers Amburgo (Germania), Slask Wroclaw (Polonia). Nel girone B, per converso, c'è l'Aquila Basket, che affronterà : Turk Telekom Ankara (Turchia), Cosea JL Bourg-en-Bresse (Francia), ratiopharm Ulm (Germania), Besiktas GAIN Istanbul (Turchia), Buducnost VOLI Podgorica (Montenegro), Panionios (Grecia), Lietkabelis Panevezys (Lituania), Niners Chemnitz (Germania), London Lions (Regno Unito).