Tour de France dalla partenza di Lilla all' arrivo sugli Champs-Élysées | le tappe da non perdere

L'edizione 2025 del Tour de France promette emozioni indimenticabili, partendo dalla suggestiva Lille e culminando sugli iconici Champs-Élysées di Parigi. Dopo il debutto in Italia lo scorso anno, questa volta la carovana rosa torna in Francia, con tappe mozzafiato come la salita di Montmartre e altre sfide che metteranno alla prova i migliori ciclisti del mondo. Ecco tutte le tappe da non perdere di questo atteso Tour de France 2025, un vero spettacolo per gli appassionati di ciclismo.

L'edizione numero 112 del Tour de France partirà in Francia da Lilla, dopo che la Grand Départ dello scorso anno si era svolta a Firenze. Torna anche il classico finale a Parigi sugli Champs-Élysées, che farà seguito alla scalata di Montmartre. Ecco tutte le tappe da non perdere di questo Tour de France 2025.

Saranno 3.320 i chilometri che affronterà il Tour de France 2025, da Lilla a Parigi, dal 5 al 27 luglio, passando per le catene montuose di Alpi e Pirenei che ogni anno scrivono pagine meravigliose della storia di questa corsa unica. Vai su Facebook

