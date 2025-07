Marchegiani promuove con riserva l’acquisto di David | Ha qualcosa in più rispetto a Vlahovic ma ho questa sensazione… La sentenza dell’ex portiere

Marchegiani, ex portiere, si esprime sull'ingaggio di David da parte della Juventus: ecco le parole dell'opinionista. Negli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha commentato l'ingaggio a parametro zero di Jonathan David da parte della Juve. Ecco le sue parole. DAVID E OSIMHEN – « David rispetto a Vlahovic ha dimostrato un pochino in più di furbizia rispetto a Vlahovic, è più facile trovarlo nell'area di rigore, sono d'accordo che sono giocatori simile, a David piace muoversi anche da più lontano ma la sensazione che ho è che nel campionato francese fare gol è un pochino più facile rispetto alla Serie A, perciò secondo me bisogna aspettare per l'upgrade di David rispetto a quello che ha fatto vedere fino ad adesso.

