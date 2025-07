Mentana è di nuovo guerra con Lilli Gruber | Non siamo quella categoria di persone che… video

Enrico Mentana, protagonista di un nuovo scoppio di polemiche con Lilli Gruber, dimostra ancora una volta di essere un maestro nel suscitare discussioni e emozioni nel mondo televisivo. La sua storica “querelle” con la conduttrice di “Otto e mezzo” riaffiora, alimentando il dibattito pubblico e mantenendo viva l’attenzione sul grande schermo. E mentre celebrava i 15 anni alla guida del Tg La7, Mentana ha ricordato a tutti che la sua passione per il giornalismo non si spegne mai.

“Non siamo quella categoria di persone”. L’ha fatto di nuovo!!! Enrico Mentana non delude chi sognava – bonariamente- che la vecchia ruggine con Lilli Gruber non fosse sopita. E infatti non ha mancato di rinverdire la famosa “querelle” sullo sforamento del suo Tg su La7 che mandò su tutte le furie la conduttrice di “Otto e mezzo”. Mentana è stato protagonista di una festa fatta in redazione per i suoi 15 anni alla direzione del Tg della rete di Urbano Cairo. “Resto a vita”, avrebbe pronunciato durante il discorso, come riportato dal Il Messaggero. Fugando i dubbi lasciati da un suo post precedente circa un addio imminente (“Bisogna capire quando è il momento di lasciare”). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mentana, è di nuovo “guerra” con Lilli Gruber: “Non siamo quella categoria di persone che…”( video)

