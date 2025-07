Elefantessa carica durante il safari due turiste schiacciate e uccise | Gli abbiamo sparato ma non è servito

In un drammatico episodio nel cuore dell'Africa, un'elefantessa ha improvvisamente attaccato due turiste durante un safari nello Zambia, provocando la loro tragica morte. Nonostante i tentativi di difesa con armi da fuoco, l'animale non è stato fermato. La scena, carica di tensione e improvvisazione, ci ricorda quanto il contatto con la natura possa essere imprevedibile e pericoloso. Continua a leggere.

Le due donne facevano parte di un gruppo turistico organizzato per un safari in un parco nazionale dello Zambia, in Africa. Le donne si stavano spostando da una parte all’altra dell'accampamento a piedi quando l’animale è piombato verso di loro a gran velocità senza dare scampo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

