La Grazia il nuovo film di Paolo Sorrentino aprirà la Mostra del Cinema di Venezia

La Grazia di Paolo Sorrentino, il pluripremiato regista premio Oscar, apre con maestria la Mostra del Cinema di Venezia, portando sul grande schermo una storia d’amore avvincente e ricca di emozioni. Con Toni Servillo e Anna Ferzetti, il film promette di catturare il pubblico e la critica, confermando ancora una volta l’eccellenza del cinema italiano nel mondo. I dettagli della trama del nuovo film...

“La Grazia” di Paolo Sorrentino, una storia d’amore che vede nuovamente il regista premio Oscar con l’attore de “La grande bellezza” Toni Servillo, è stato scelto come film d’apertura della prossima Mostra del Cinema di Venezia. Il film oltre ad aprire la mostra sarà in concorso. Servillo recita ne “La Grazia” al fianco di Anna Ferzetti, recentemente apparsa nel grande successo di Ferzan Ozpetek “Diamanti”. I dettagli della trama del nuovo film di Sorrentino sono ancora segreti, a parte il fatto che si tratta di una storia d’amore ambientata in Italia. “La Grazia” segnerà la settima collaborazione di Servillo con Sorrentino, che ha diretto finora 10 lungometraggi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it