Dopo il volo finiscono per sbaglio in un motel assediato da orge e liquidi sospetti | panico a luci rosse per gli assistenti di volo di British Airways

Dopo lunghe ore di volo, gli assistenti di British Airways immaginano solo un riposo tranquillo, ma un imprevisto li catapulta in un incubo rocambolesco. Invece di un albergo accogliente, finiscono in un motel sconosciuto, teatro di situazioni assurde e imbarazzanti. La confusione tra prenotazione e realtà si trasforma in una notte da raccontare (o dimenticare). La storia di questa gaffe memorabile è solo all’inizio...

Al termine di ore interminabili di volo, gli assistenti e l'equipaggio non vedono l'ora di poggiarsi su un comodo letto per riposare nell'hotel dell'ultima tappa prevista. Per poi ripartire verso nuovi lidi l'indomani. Però ai dodici componenti dell'equipaggio della British Airways qualcosa è andato storto a Milano. Il capo della logistica della compagnia aerea aveva infatti prenotato al Motel Mo.om di Milano, non al vicino Hotel Mo.om. La differenza? Tantissima, a partire dalla clientela. Tra che "chicche" delle stanze del Motel anche una vasca idromassaggio a forma di vagina. Una fonte ha dichiarato al The Sun: "Si sono ritrovati tutti e dodici in un hotel a luci rosse a pagamento a ore.

