Spese militare Crosetto | Non intaccheranno il welfare onoreremo gli impegni presi con la Nato

Guido Crosetto rassicura: l’aumento delle spese militari non metterà a rischio il welfare italiano. Il ministro della Difesa, durante l’audizione alle commissioni, ha sottolineato come l’Italia mantenga un equilibrio tra sicurezza e impegni internazionali senza compromettere servizi essenziali come sanità e assistenza sociale. Una posizione che dimostra come il nostro Paese possa rafforzare le difese senza sacrificare il benessere dei cittadini, confermando la nostra fermezza nell’alleanza NATO e nel rispetto degli impegni presi.

Guido Crosetto chiarisce che l’aumento delle spese militari non intaccherà la spesa sociale. Il ministro della Difesa, in audizione alle commissioni riunite, parla della situazione geopolitica ribadendo la posizione ferma ma anche equilibrata dell’Italia nello scacchiere internazionale. Le parole di Crosetto. “Più difesa evitando di sconquassare i conti pubblici e senza intaccare il welfare. Vale a dire astenendosi dallo sforbiciare la sanità, l’istruzione, la previdenza e i servizi per trovare le risorse necessarie. Onorare gli impegni assunti in sede Nato – obiettivo un 5% tondo tondo in 10 anni – senza gravare su ospedali, scuole, trasporti pubblici e pensioni”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Spese militare, Crosetto: “Non intaccheranno il welfare, onoreremo gli impegni presi con la Nato”

In questa notizia si parla di: spese - crosetto - militare - intaccheranno

Spese militari, Silvestri (M5s): “Raggiunto il 2% del Pil? Harry Crosetto Potter spieghi dove ha trovato 10 miliardi in una notte” - Il deputato del M5S, Silvestri, chiede chiarimenti urgenti ai ministri Crosetto e Tajani sulle spese militari italiane, che in un solo giorno sarebbero schizzate dal 1,5% al 2% del Pil.

Spese militare, Crosetto: “Non intaccheranno il welfare, onoreremo gli impegni presi con la Nato” Vai su X

Spese militare, Crosetto: Non intaccheranno il welfare, onoreremo gli impegni presi con la Nato; Crosetto sulle spese militari: «Non intaccheranno il welfare. La Russia minaccia la Nato».

Crosetto sulle spese militari: «Non intaccheranno il welfare. La Russia minaccia la Nato» - Vale a dire astenendosi dallo sforbiciare la sanità, l’istruzione, la previdenza e i servizi ... Scrive ilmessaggero.it

Il ministro Crosetto spiega cosa vuole fare il governo Meloni per aumentare le spese militari - Fanpage.it - Interrogato alla Camera durante il question time, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ripetuto che l'Italia arriverà al 2% del Pil in spesa militare ... Secondo fanpage.it