Calciomercato Juve | l’ex bianconero è Kean nel mirino del Napoli! Un suo approdo in azzurro scatenerebbe un effetto domino che potrebbe coinvolgere anche la Juventus Tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma con il possibile ritorno di Moise Kean, il cui approdo al Napoli potrebbe scatenare un effetto domino, coinvolgendo anche i bianconeri. La situazione è in continua evoluzione e potrebbe rivoluzionare gli equilibri di mercato delle due squadre. Ma quali sono gli scenari concreti e le implicazioni di questa operazione? Scopriamoli insieme.

Calciomercato Juve, il possibile approdo di Moise Kean al Napoli potrebbe dare il via libera al suo arrivo in bianconero. Il possibile scenario. Il calciomercato Juve è in continuo movimento, e una delle situazioni che sta tenendo banco è quella relativa a Moise Kean. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il Napoli continua a monitorare l’ex attaccante bianconero come possibile rinforzo per il proprio reparto offensivo. Se il trasferimento di Victor Osimhen dovesse concretizzarsi, il club partenopeo potrebbe utilizzare i proventi della sua cessione per fare un’offerta per l’ex attaccante della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com