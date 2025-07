Chiesa di Vicofaro che ospitava migranti sgomberata da agenti in assetto antisomossa E Fdi esulta

Un’immagine forte e un episodio che riaccende il dibattito sull’accoglienza e le politiche migratorie in Italia: la chiesa di Vicofaro, simbolo di solidarietà, sgomberata con forza dalle forze dell’ordine. Mentre alcuni celebrano questa decisione come un passo verso una gestione più ordinata, altri si chiedono quale sia il vero impatto su chi cerca rifugio e speranza. La vicenda apre un nuovo capitolo, fatto di scelte e conseguenze da approfondire.

La parrocchia di Vicofaro, che ospitava fino a pochi giorni fa 120 migranti, è stata sgomberata martedì da poliziotti in tenuta antisommossa. Il gruppo di poliziotti, come si vede dalla foto, ha fatto irruzione nella canonica per portare via gli ultimi quattro migranti rimasti. 🔗 Leggi su Fanpage.it