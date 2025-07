Cina | Hubei tour su barche a forma di piuma a Hefeng

Scopri l’incanto di Hubei, dove tra le meraviglie naturali si distinguono le suggestive barche a forma di piuma nel panorama di Pingshan, Hefeng. Un’esperienza unica che unisce tradizione e innovazione, regalando ai visitatori emozioni indimenticabili immersi in scenari mozzafiato. È una tappa imperdibile per chi desidera vivere appieno la cultura e la bellezza di questa regione centrale della Cina, un viaggio che rimarrà nei ricordi per sempre.

Dei turisti girano su barche a forma di piuma nel punto panoramico di Pingshan, nella contea di Hefeng, nella prefettura autonoma Tujia e Miao di Enshi, nella provincia centrale cinese dello Hubei, ieri 3 luglio 2025.