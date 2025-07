Traffico Roma del 04-07-2025 ore 14 | 30

Se state pianificando un viaggio a Roma il 4 luglio 2025, attenzione alle variazioni sul traffico e ai servizi di mobilità: da via dei Gordiani a Casilina, le strade sono state modificate per consentire interventi di manutenzione e sicurezza. La circolazione si sta adattando alle esigenze della città, e anche i mezzi pubblici stanno implementando cambiamenti temporanei. Restate informati per muovervi senza stress e scoprire come affrontare al meglio la giornata.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità alle Prenestino prosegue chiusura nell'area di via dei Gordiani che è stata isolata dalla circolazione riaperta invece la Casilina tra via dei Gordiani e la Togliatti così come già questa mattina per quanto riguarda il trasporto pubblico era stata riaperta la stazione Teano della metro C è in programma dalle 21 di lunedì 7 luglio alle 18 di martedì 8 luglio uno sciopero nazionale del gruppo fs.it Reni potranno subire cancellazioni o variazioni per il servizio regionale saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 sul sito trenitalia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-07-2025 ore 14:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - stata - servizio

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Servizio aggiornato - Alle 14 bloccata la fuga di gas - MACERATA - E' successo intorno alle 11,30. Durante alcuni lavori è stata rotta una tubatura. Si allarga la zona interdetta al traffico: stop dalla rotatoria di via Bramante, sopra al cimitero. Alle 14 Italgas è rius Vai su Facebook

Comunicati di Viabilità Italia; Sito Istituzionale | Funerali di Papa Francesco, trasporti e viabilità; Violati servizi sociali, l’ex ministro e sindaco di Roma Alemanno in carcere a Roma.

Perdita d’acqua in via Trionfale, strada allagata e chiusa al traffico - Una perdita d’acqua ha richiesto la chiusura di parte via Trionfale a Roma. Da fanpage.it

Roma, stretta Ncc: in centro solo in servizio - Il Messaggero - È una sigla ormai familiare a Roma, la città italiana in cui la presenza di questo tipo di automobili che offrono un servizio parallelo (ma differente) a ... Scrive ilmessaggero.it