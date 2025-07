Cina | replichera’ misure FTZ pilota di Shanghai nel Paese per apertura di alto livello

La Cina punta a potenziare la propria apertura economica con un'azione ambiziosa: riprodurre 77 misure pilota della Zona di libero scambio di Shanghai in altre zone franche e in tutto il paese. Questa strategia mira ad allinearsi agli standard internazionali e a promuovere un'apertura istituzionale di alto livello. Un passo che potrebbe ridefinire il panorama commerciale cinese e globale. Scopriamo insieme i dettagli di questa rivoluzione economica in atto.

La Cina replichera' 77 misure pilota della Zona pilota di libero scambio (FTZ) della Cina (Shanghai) in altre FTZ e in tutto il Paese, nell'ambito degli sforzi per allinearsi alle norme economiche e commerciali internazionali ad alto standard e per far progredire l'apertura istituzionale di alto livello, secondo una circolare del Consiglio di Stato pubblicata ieri. Le misure riguardano sette aree chiave: commercio di servizi e di beni, commercio digitale, protezione della proprieta' intellettuale, riforma degli appalti pubblici, riforma dei sistemi di gestione dietro le frontiere e prevenzione e controllo dei rischi.

