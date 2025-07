‘Polo della Moda’ Confindustria bastona la Cgil | Denunciate falsità su Max Mara crisi tra azienda e Comune

In un clima di tensione e accuse incrociate, Confindustria si schiera contro le dichiarazioni della Cgil, respingendo con fermezza le falsità diffuse sulla crisi tra Max Mara, l’azienda e il Comune di Reggio Emilia. La vertenza si infittisce, alimentando un polverone che rischia di compromettere relazioni strategiche fondamentali per il settore moda italiano. La verità, ora, deve emergere per ristabilire fiducia e credibilità.

Reggio Emilia, 4 luglio 2025 - " Non ci riconosciamo nelle modalità con cui il sindacato (la Cgil, ndr) ha gestito questa vertenza aziendale, ponendosi intenzionalmente l’obiettivo di alimentare in ogni modo un inesistente caso nazionale, nonché una gravissima crisi nelle relazioni tra la stessa MaxMara Fashion Group e il Comune di Reggio ". Confindustria prende posizione sulla vicenda che ha portato la maison a ritirare l’investimento sul ‘Polo della Moda’ alle ex Fiere rompendo i rapporti col municipio. "In queste settimane all’interno di MaxMara Fashion Group si è verificata una situazione inedita – recita una dura nota di Assoindustria – in quanto una normale vertenza aziendale ha assunto caratteristiche tali da portare il fisiologico confronto tra le parti ben al di fuori dei confini dell’impresa, fino ad assumere le caratteristiche di una sempre meno comprensibile vicenda mediatica e politica ", in riferimento "alla formale, autonoma e pubblica presa di posizione di un numero considerevole di collaboratrici della Manifattura di San Maurizio, controllata di MaxMara Fashion Group, che non si riconoscono nei contenuti e nei modi della richiamata vertenza e che hanno denunciato la falsità delle dichiarazioni sulle condizioni di lavoro in azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it