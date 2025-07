Agricoltore 58enne muore per il caldo

Tragedia nel Siracusano: un agricoltore di 58 anni perde la vita a causa del caldo estremo. La violenza delle alte temperature, che sfiorano i 35 gradi, si è confermata fatale per l’uomo, trovato senza vita nel suo campo. Un dramma che sottolinea i pericoli delle ondate di calore e l’importanza di proteggersi durante le ore più calde. La sua morte ci invita a riflettere sulla vulnerabilità degli operatori agricoli in estate.

14.15 Un uomo di 58 anni è morto a Lentini, nel Siracusano, per un malore provocato dal caldo. Alcuni vicini di terreno hanno trovato il suo corpo nel campo, dove era andato ieri per alcuni lavori. Le alte temperature di questi giorni (si sta intorno ai 35 gradi) e la fatica fisica gli hanno provocato un infarto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

