È morto Giorgio Pietrangeli chi era il figlio della leggenda del tennis Nicola Pietrangeli

È morto Giorgio Pietrangeli, figlio 59enne della leggenda del tennis Nicola Pietrangeli, scomparso oggi a seguito di una lunga malattia. A dare la notizia è stata la Federtennis, alla quale si è unito il commosso messaggio social della federazione italiana surf, waterski e wakeboard. " Giorgio ha combattuto fino alla fine un male che non gli ha dato scampo, ma la sua forza e determinazione rimarranno per sempre un grande insegnamento per noi. Giorgio, sei stato ispirazione per tutto il surf italiano e la tua storia continuerà a guidare le future generazioni! Il nostro cordoglio va a tutta la sua amata famiglia ".