Destroyer i vasi d’autore e custom firmati Interni Venosta

Il progetto Destroyer di Interni Venosta trasforma l’ordinario in straordinario, dando nuova vita a oggetti di uso quotidiano. Partendo da semplici vasi, Emiliano Salci e Britt Moran reinterpretano il concetto di bellezza attraverso decori in acciaio, bronzo e altri materiali preziosi, creando opere d’arte uniche e audaci. È un viaggio tra creatività e rinascita, dove ogni dettaglio racconta una storia di trasformazione e innovazione. Scopri come il vecchio diventa nuovo, e l’arte si fa oggetto di design.

Si chiama Destroyer, ma racconta di una rinascita. Il nuovo progetto custom firmato Interni Venosta parte da un oggetto di uso comune e ordinario per trasformarlo in un’opera d’arte unica, sotto forma di vaso. Dall’osservazione di un elemento insignificante e destinato allo smaltimento come il boccione di detersivo, i due creativi Emiliano Salci e Britt Moran hanno dato vita a un’idea radicale, ossia applicarvi decori in acciaio, bronzo e ottone per conferire una nuova sembianza al contenitore, trasformarlo in un’opera d’autore e renderla così eterno. Sul suo profilo vengono innestate superfici metalliche lavorate artigianalmente, evocando esteticamente un intervento naturale del tempo, ovvero quello che accadrebbe se l’oggetto, abbandonato, subisse una serie di stratificazioni e modificazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Destroyer, i vasi d’autore e custom firmati Interni Venosta

In questa notizia si parla di: destroyer - autore - custom - interni

Destroyer, i vasi d’autore e custom firmati Interni Venosta.

Destroyer, i vasi d’autore e custom firmati Interni Venosta - La nuova collazione nasce dall’idea di ripensare oggetti di uso comune come i contenitori di detersivo, per trasformarli in opere d’arte. Riporta panorama.it