VIDEO Prima puntata record per Temptation Island | Filippo Bisciglia esulta sui social

Filippo Bisciglia esplode di gioia sui social: la prima puntata di Temptation Island segna il record di ascolti più alto di sempre, confermando il suo successo travolgente. Con entusiasmo e orgoglio, il conduttore commenta questo traguardo storico, sottolineando l’affetto dei fans e la passione che anima il programma. Un risultato che promette altre emozioni e colpi di scena, consolidando la serie come uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana.

È la prima puntata più vista di sempre del programma realizzato dalla Fascino di Maria De Filippi: le parole del conduttore. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Prima puntata record per Temptation Island: Filippo Bisciglia esulta sui social

In questa notizia si parla di: prima - puntata - record - temptation

Esordio migliore di sempre per la nuova edizione di @TemptationITA leader del prime-time con il 27.8% di share e 3.452.000 spettatori Vai su X

