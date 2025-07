Chainsaw Man rilasciato il trailer del film incentrato su uno degli archi narrativi più amati e tragici

Il mondo di Chainsaw Man si prepara a tornare sul grande schermo con il tanto atteso film dedicato all'amatissimo arco di Reze. Dopo quasi tre anni dalla prima stagione, lo studio MAPPA sorprende i fan con un trailer mozzafiato, nuove immagini e dettagli sull’uscita in Giappone. L’attesa si fa sempre più forte: il ritorno di Denji e dei suoi alleati promette emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. La storia sta per riprendere vita—rimani con noi per scoprire tutto!

Lo studio d'animazione MAPPA ha presentato il nuovo trailer e altre informazioni sull'uscita del film di Chainsaw Man, annunciando anche le date di uscita in Giappone. A quasi tre anni dalla prima stagione, Chainsaw Man ritorna in sala con il film Reze Arc, adattamento dell'iconico "Bomb-Girl Arc" del manga di Tatsuki Fujimoto. Alla Anime Expo di Los Angeles è stato mostrato un nuovo trailer, accompagnato dal visual ufficiale e dal brano "IRIS OUT" di Kenshi Yonezu. Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc: nuovo trailer e nuovo amore Dopo anni di silenzio assordante, Denji torna a scuotere le platee internazionali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Chainsaw Man, rilasciato il trailer del film incentrato su uno degli archi narrativi più amati (e tragici)

