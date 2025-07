Il romanzo Premio Strega 2025 L' anniversario di Andrea Bajani e gli altri finalisti da leggere in ogni caso

Il Premio Strega 2025 ha incoronato Andrea Bajani con il suo intenso romanzo "L’Anniversario", un’opera che esplora le ombre di una famiglia e il peso delle figure paterne. Una vittoria che non sorprende, considerando la profondità e il talento narrativo dell’autore. Ma quali altri finalisti meritano di essere letti in ogni caso? Scopriamolo insieme e lasciamoci coinvolgere da questi capolavori.

Andrea Bajani con L'Anniversario è il vincitore del Premio Strega 2025. Non una grande sorpresa, bisogna ammetterlo, perchè il romanzo dedicato alle tinte scure di una famiglia in cui soprattutto la figura del padre è particolarmente ingombrante, era da subito apparso uno dei favoriti alla vittoria. Il libro, infatti, era già stato incoronato per lo Strega giovani lo scorso 3 giugno e - con 164 voti finali - è riuscito a imporsi sugli altri finalisti.