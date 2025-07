Due allenatori di baseball licenziati in tronco e club espulso | filmati mentre corrono nudi in campo

Un episodio sconcertante scuote il mondo del baseball giovanile negli Stati Uniti: due allenatori licenziati e un club espulso dopo essere stati ripresi mentre correvano nudi sul campo durante un torneo a Oneonta, New York. Il video ha permesso di identificare e sanzionare gli autori di questo gesto imbarazzante, che ha sconvolto genitori, tifosi e le autorità sportive. Un episodio che solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e il rispetto delle regole nel mondo dello sport. Continua a leggere.

Il vergogno e imbarazzante episodio è accaduto al Cooperstown All Star Village a Oneonta vicino a New York, durante un torneo giovanile organizzato dalla Lake Bluff Youth Baseball Association. Decisivo il video che ha permesso al club e alle autorità di identificare gli autori del folle gesto avvenuto in presenza di minori sia in campo che sugli spalti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

