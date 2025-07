Calciomecato Inter la strategia per arrivare a Ederson

L’Inter guarda al futuro e punta a Ederson per rinvigorire il centrocampo. Con Calhanoglu ormai vicino al Galatasaray, i nerazzurri pianificano un colpo importante, ma tutto dipende dalle cessioni in atto. Il sogno brasiliano dell’Atalanta rappresenta una strategia ambiziosa, che potrebbe trasformare la squadra di Inzaghi rafforzando il reparto centrale. La domanda ora è: come si concretizzerà questo obiettivo?

Inter, Ederson nel mirino: il colpo dipende dalle cessioni L'Inter sogna Ederson per rinforzare il centrocampo e dimenticare Hakan Calhanoglu, ormai vicino al Galatasaray per 30 milioni di euro. Il brasiliano dell'Atalanta, valutato 50-60 milioni, è la prima scelta di Marotta e Chivu, grazie alla sua fisicità, tecnica e capacità

Inzaghi Inter, l’Al Hilal preme per avere l’allenatore nerazzurro: promesso Ederson, Osimhen e 3 anni a 25 mln - L'Al Hilal fa sul serio e punta su Simone Inzaghi con un'offerta da capogiro! Il club arabo non bada a spese e promette un triennale da 25 milioni.

