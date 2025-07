Calciomercato Milan De Cuyper verso il Brighton! Per TMW pronte le visite

Il calciomercato del Milan si accende con una novità di rilievo: il Brighton avrebbe chiuso l’accordo per Maxim De Cuyper, secondo Tuttomercatoweb. Pronte le visite mediche che potrebbero svelare il prossimo passo di questa intrigante operazione di mercato. Resta da vedere come si svilupperà questa trattativa e quali impatti potrà avere sulla rosa rossonera. Il calciomercato è sempre in fermento, e questa potrebbe essere solo l’inizio di un’estate ricca di sorprese.

Calciomercato Milan: il Brighton, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, avrebbe chiuso il colpo Maxim De Cuyper.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

