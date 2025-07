Verso l' aumento dei pedaggi autostradali dal primo agosto

Preparatevi a un possibile rincaro dei pedaggi autostradali, in arrivo dal primo agosto. Un emendamento al dl Infrastrutture propone aumenti puntuali del canone annuo pagato ad Anas, incidendo sulle tariffe di tutte le classi di pedaggio. Se approvato, questo potrebbe tradursi in costi più alti per chi viaggia quotidianamente sulle nostre strade. Ma cosa comporterà realmente per gli automobilisti? Scopriamolo insieme.

Aumenti dei pedaggi autostradali in vista. Un emendamento dei relatori al dl Infrastrutture mira ad aumentare il canone annuo corrisposto ad Anas prevedendo "un aumento di 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5" a partire "dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della disposizione", ovvero - considerato l'iter parlamentare del decreto - dal primo agosto. L'aumento di un euro ogni mille chilometri è generalizzato coinvolgendo tutte le classi di pedaggio che suddividono i veicoli in categorie: in A e B rientrano sostanzialmente auto, suv, camper e moto, 3-4 e 5 sono contano invece gli assi di camion e traini.

"Aumento dei pedaggi autostradali sotto l’ombrellone. È questa la clamorosa sorpresa estiva confezionata da un emendamento dei relatori appena depositato alla legge di conversione del decreto Infrastrutture e che andrà al voto lunedì in commissione alla C Vai su X

