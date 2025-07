Milan Allegri | su cosa si lavorerà? Ecco il focus principale

Lunedì, il Milan si prepara a partire con la nuova stagione, e Allegri è già a Milanello per definire i dettagli. Ma su cosa si concentrerà il lavoro? Il focus principale sarà sulla crescita della squadra, perfezionamento tattico e rafforzamento del gruppo. La strategia punta a consolidare le fondamenta per affrontare al meglio le sfide imminenti. Ecco il punto centrale: il vero obiettivo è tornare a vincere, passo dopo passo.

Tanti e fitti colloqui tra Igli Tare e Massimilano Allegri. Il focus in questo momento del nuovo duo rossonero, come del resto di tutta la dirigenza del club, è quello di concentrarsi sul mercato per migliorare la rosa dal punto di vista tecnico

Milan, idea Kean per l'attacco Il Milan nelle ultime ore avrebbe sondato il terreno per l'attaccante ex Juventus. Sarebbe stato lo stesso Max Allegri a indicare Kean come potenziale rinforzo per il reparto avanzato, avendolo già allenato quando sedeva sulla panchina bianconera.

