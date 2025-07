Patrizia Conte Neri Per Caso Migone Aureli e Martufello | tutti gli artisti dell’estate leporanese

Preparati a un agosto di emozioni e spettacoli indimenticabili nella splendida Lepora­nese! Il palco estivo si anima con grandi protagonisti come Patrizia Conte, vincitrice di “The Voice Senior 2025”, e artisti di rilievo come i Neri per Caso, Emanuela Aureli, Martufello e Paolo Migone. Un’edizione speciale della Festa USB che promette di coinvolgere tutta la comunità, celeb­randola con musica, risate e grande entusiasmo. Non perdere questa straordinaria occasione!

Tarantini Time Quotidiano Patrizia Conte sarà la special guest, il prossimo 3 agosto in onore dei festeggiamenti di San Emidio, che calcherà il palco estivo leporanese. La tarantina e vincitrice “The Voice Senior 2025”, i Neri per Caso, l’imitatrice Emanuela Aureli, i comici Martufello (pseudonimo di Fabrizio Maturani) e Paolo Migone sono tra i volti noti della Festa USB, del cartellone “Rivivi l’Estate Leporanese 2025”. Giunta alla ventottesima edizione, la rassegna estiva leporanese di punta nella provincia ionica è stata presentata stamattina, nella Sala Consiliare del Castello Muscettola, dal sindaco Vincenzo Damiano, l’assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo Iolanda Lotta, gli enti e le associazioni coinvolte. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Patrizia Conte, Neri Per Caso, Migone, Aureli e Martufello: tutti gli artisti dell’estate leporanese

