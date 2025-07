Roma esplode un distributore | 35 feriti Come una bomba Decine di evacuati pioggia di vetri sui residenti

Una mattina drammatica a Roma, dove un’esplosione improvvisa ha causato 35 feriti e una serie di evacuazioni. La violenta deflagrazione, paragonabile a una bomba, ha provocato una pioggia di vetri sui residenti, lasciando la città sotto shock. Mentre le autorità indagano sulle cause, l’intera comunità si chiede come poter prevenire simili incidenti in futuro.

Una forte esplosione si è verificata questa mattina a Roma. Il boato è stato avvertito distintamente in tutta la Capitale, con una colonna nera di fumo visibile da chilometri di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, esplode un distributore: 35 feriti. «Come una bomba». Decine di evacuati, pioggia di vetri sui residenti

In questa notizia si parla di: roma - esplode - distributore - feriti

Claudio Ranieri furioso con l’arbitro per il rigore negato alla Roma. Arriva su DAZN ed esplode: «Ma come fate? Così cambiano le regole» – Il video - Claudio Ranieri è su tutte le furie dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta, segnando la prima battuta d'arresto in campionato del 2025.

A #Roma esplode un distributore al #Prenestino, 21 feriti, danni nelle abitazioni limitrofe ? di Paolo Pacchioni Vai su X

Prima il boato poi le macerie, esplode distributore a Roma: almeno 21 feriti - https://nap.li/99uU Vai su Facebook

Esplosione in un distributore a Roma, feriti tra vigili del fuoco, polizia, 118 e passanti, nessuno di loro sarebbe grave; Esplosione cisterna gas a Roma: 21 feriti in ospedale, 1 in codice rosso; Roma, esplode un distributore di benzina: sale il numero dei feriti, 21 in ospedale. Diversi abitanti colpiti dai vetri in frantumi.

Esplode un distributore di carburante a Roma, almeno 29 feriti di cui uno in gravi condizioni - Roma si è svegliata con un boato che poco dopo le 8 è stato avvertito chiaramente in tutto il quadrante orientale della città: l’esplosione è avvenuta durante la fase di scarico del Gpl in un di ... Scrive msn.com

Roma, esplode distributore di benzina: diversi feriti. Il boato scuote la città - Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino di Roma, ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri della Capitale. Segnala msn.com