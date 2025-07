Come si può abbandonare un animale che è stato nostro compagno di vita per mesi magari per anni? Il dato è che si può E secondo i dati Enpa gli esseri umani che possono compiere questa scelta non sono neppure pochi

Come si può abbandonare un animale che è stato nostro compagno di vita per mesi, magari per anni? Purtroppo, i dati Enpa rivelano che questa triste realtà riguarda ancora troppi. La sofferenza di milioni di animali abbandonati ci spinge a riflettere e agire. In occasione della campagna nazionale contro l’abbandono, che culminerà il weekend del 5 e 6 luglio, vogliamo sensibilizzare e promuovere un cambiamento reale. Perché ogni vita merita rispetto e amore.

Come si può abbandonare un animale che è stato nostro compagno di vita per mesi, magari per anni? Il dato è che si può. E, secondo i dati Enpa, gli esseri umani che "possono" compiere questa scelta non sono neppure pochi. Per questa ragione l'Ente Nazionale Protezione Animali ha lanciato una campagna nazionale contro l'abbandono (fino al 31 agosto), che ha il suo momento clou il prossimo weekend, quello del 5 e 6 luglio. In occasione della Giornata Antiabbandono, centinaia di volontarie e volontari saranno presenti nelle principali piazze italiane per sensibilizzare i cittadini, distribuire materiali informativi e promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità verso gli animali.

