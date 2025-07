La dedica di Meloni il baciamano di Giuli il simulatore di volo di Mattarella Queste le avete viste?

Il mese di luglio si apre con un evento ricco di significato e simbolismo: le celebrazioni del giorno dell’Indipendenza americana, un’occasione speciale che ha visto protagonisti nuove facce e vecchie tradizioni. Tra dediche, sorrisi e brindisi, il panorama politico italiano e internazionale si intreccia, dando il via a un’estate all’insegna delle sfide e delle opportunità. È l’inizio di un capitolo tutto da scoprire, dove ogni gesto e parola contano.

È terminato giugno, e si è aperto luglio con una delle tradizionali celebrazioni ospitate dall’ambasciata americana, quelle del giorno dell’Indipendenza che si sono tenute, quest’anno, il 2 luglio. Sono state le prime per il neo ambasciatore Tilman Fertitta, e le prime anche per Meloni nel suo ruolo di presidente del Consiglio. Sul palco, addobbato con le bandiere a stelle e strisce, erano presenti anche i vicepremier e ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché il presidente del Senato Ignazio La Russa. Nel frattempo però Carlo Calenda ha proposto una nuova Costituente, Alessandro Giuli si è lasciato andare a un baciamano, Elly Schlein ha messo le mani avanti ospite da In Onda e Orazio Schillaci e Marcello Gemmato bisbigliavano all’assemblea di Farmindustria. 🔗 Leggi su Formiche.net