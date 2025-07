Perché I cento passi 2000 di Marco Tullio Giordana con un magnifico Luigi Lo Cascio è il film da vedere stasera in tv su Rai 3

Se stasera desiderate un film che unisca impegno civile e grande cinema, non perdete "I cento passi" di Marco Tullio Giordana, un’opera toccante e necessaria. Con interpretazioni magistrali, tra cui Luigi Lo Cascio, il film narra la vita di Peppino Impastato, simbolo di coraggio e resistenza contro la mafia. Un racconto che va oltre l’attivismo, rivelando le radici profonde di una lotta per la giustizia e la libertà.

Impegno civile e cinema. In Italia siamo stati dei maestri in questo filone, soprattutto con l’opera di Francesco Rosi negli Anni 70. Ma c’è un film, uscito nel 2000 che ne è degno erede. Un film necessario, oltre che ben fatto: I cento passi. Dove Marco Tullio Giordana ricostruisce la vita di un ragazzo palermitano ucciso dalla mafia. Ma la storia di Peppino Impastato è molto più complessa e dolorosa di un semplice attivista antimafia. Per questo è il film da vedere stasera in tv alle 21.40 su Rai 3 e in contemporanea streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Ma è anche su Netflix e su Prime Video: poco importa dove, l’importante è guardarlo. 🔗 Leggi su Amica.it