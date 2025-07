All’improvviso la celebrità | Flavio Ubirti da Figline a Temptation Island fa battere i cuori

All'improvviso, Flavio Ubirti da Figline Valdarno conquista il cuore del pubblico e diventa il protagonista indiscusso di Temptation Island. La sua audacia e il fascino naturale hanno fatto salire il suo profilo Instagram da 7mila a oltre 30mila follower in poche ore, scatenando un vero e proprio boom mediatico. Una scalata improvvisa che ha catturato l’attenzione di giornali e social, segnando l’inizio di una nuova stella nel panorama televisivo italiano. Molto…

Figline Valdarno (Firenze), 4 luglio 2025 – Il profilo Instagram che passa da 7mila a oltre 30mila follower in poche ore. E articoli di giornale, post sui social network. All’improvviso la celebrità per Flabio Ubirti, 24 anni, uno dei tentatori di Temptation Island e personaggio televisivo del momento. E’ bastata la presenza nella prima puntata della nuova stagione del popolare programma Mediaset per far esplodere la popolarità per Ubirti. Molto conosciuto tra le province di Firenze e Arezzo perché calciatore nelle serie minori. Nel programma cercherà di mettere alla prova le ragazze fidanzate, che vogliono fare il punto sulla loro relazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it