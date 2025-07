La Russia scatena l’inferno in Ucraina | raid con 550 droni usato anche il missile ipersonico Kinzhal Oggi nuovo scambio di prigionieri

Una notte di devastazione in Ucraina, con un massiccio attacco russo che ha impiegato 550 droni e il missile ipersonico Kinzhal, segnando uno dei colpi più intensi dall’inizio del 2022. Tra i record battuti, 268 droni sono stati abbattuti e 210 neutralizzati dall’Aeronautica ucraina, mentre si assiste a un nuovo scambio di prigionieri. Un conflitto che continua a scuotere gli equilibri geopolitici, lasciando l'orizzonte incerto.

Roma, 4 luglio 2025 – Altra notte di fuoco in Ucraina, bersaglio di uno di uno dei più imponenti attacchi russi dall'inizio della guerra nel 2022. Il Cremlino ha scatenato contro Kiev la potenza di fuoco di 550 droni e missili durante la notte, di questi 268 sono stati abbattuti e 210 neutralizzati, in quello che l'Aeronautica militare ucraina ha definito un record per un singolo attacco dall'inizio del conflitto. Nel mirino di Putin obiettivi militari, tra i quali fabbriche di droni, un aeroporto militare e una raffineria di petrolio. Sul suo canale Telegram, il ministero della difesa russo scrive che nei raid sono stati impiegati droni e missili, tra i quali l'ipersonico Kinzhal. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Russia scatena l’inferno in Ucraina: raid con 550 droni, usato anche il missile ipersonico Kinzhal. Oggi nuovo scambio di prigionieri

