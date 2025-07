Barbiere sotto assedio 4 arresti a Pisa per minacce e violenze

In un contesto urbano di Pisa, un giovane barbiere tunisino ha affrontato minacce e violenze da parte di quattro connazionali nel tentativo di aprire una nuova attività. Questa vicenda evidenzia come la criminalità possa colpire anche le ambizioni di chi desidera costruirsi un futuro. La Polizia ha prontamente reagito, arrestando gli aggressori e dimostrando che la legge non tollera simili atti di intimidazione. La sfida per Pisa è ora garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

Pisa, 4 luglio 2025 – Calci, pugni e minacce per impedirgli di aprire una barberia in centro a Pisa. È quanto ha subito un giovane tunisino, ex dipendente di un salone, aggredito da quattro connazionali per aver deciso di mettersi in proprio. La Polizia di Stato ha arrestato all’alba quattro soggetti di origine tunisina, tra i 23 e i 34 anni, ed ha eseguito altrettante custodie cautelari in carcere. Per un quinto uomo, coinvolto nelle minacce, è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Pisa. L'indagine è scattata a metà giugno, quando la vittima si è presentata in Questura denunciando un'aggressione subita da parte di quattro connazionali, anche con l’uso di una bottiglia di vetro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Barbiere sotto assedio, 4 arresti a Pisa per minacce e violenze

