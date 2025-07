Cina | porcellana di Jiaotai intreccia bellezza in ogni strato

Nel cuore della tradizione cinese, la porcellana di Jiaotai si distingue per la sua raffinata intreccia di bellezza e maestria artigianale. Ogni pezzo, con la sua caratteristica marmorizzazione e i motivi ispirati all'inchiostro sulla carta, racconta una storia di storia e innovazione, elevando l’arte a un livello poetico. Questa meravigliosa fusione di passato e presente continua a incantare gli occhi e il cuore di chi la osserva.

La porcellana di Jiaotai, o porcellana di argilla attorcigliata, e’ un artigianato patrimoniale che risale alla dinastia Tang. La sua caratteristica marmorizzazione, ottenuta mescolando e attorcigliando argille di colori diversi, crea motivi naturali ed espressivi come l’inchiostro sulla carta. Piu’ che semplici recipienti funzionali, ogni pezzo e’ una fusione poetica di tradizione e innovazione, che riecheggia lo spirito della pittura paesaggistica cinese in forma di ceramica. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma633522063352202025-07-04cina-porcellana-di-jiaotai-intreccia-bellezza-in-ogni-strato Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it