Cina | Pechino conferenza attinge a saggezza per cooperazione digitale globale

A Pechino, la Global Digital Economy Conference 2025 riunisce leader internazionali per condividere saggezze e strategie volte a rafforzare la cooperazione digitale globale. In un mondo in rapida evoluzione, questa conferenza si propone di ispirare lo sviluppo di cittĂ digitali in ogni angolo del pianeta, creando un futuro piĂą connesso e sostenibile. Scopri di piĂą visitando il link e lasciati coinvolgere dall'energia di questa importante iniziativa.

Degli ospiti di rilievo si stanno riunendo a Pechino per la Global Digital Economy Conference 2025, che invita alla cooperazione globale per promuovere l'economia digitale e sviluppare "citta' a favore del digitale" in tutto il mondo.

