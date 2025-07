Roma esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino | forte boato e colonna di fumo nero 35 feriti e 50 evacuati | Il racconto di un testimone | Ambulanza esplosa volavano pezzi di lamiera

Un’esplosione devastante scuote il quartiere Prenestino di Roma: un deposito di gas e carburante esplode, provocando un forte boato e una colonna di fumo nero che solca il cielo. Tra testimoni increduli e scene di panico, si contano 35 feriti e 50 evacuati, con danni ingenti agli edifici circostanti. Se fosse accaduto un’ora più tardi, la tragedia sarebbe stata evitata. La questura invita i residenti a restare in casa mentre si cercano risposte sulla causa dell’incidente.

Danni agli edifici. Evacuato un centro estivo nella stessa via del rogo. "Se fosse accaduto un'ora dopo, sarebbe stata una strage". La questura: "Chi vive in zona resti in casa" Lo scoppio pare sia dipeso da un incidente nella fase di scarico del gpl.

