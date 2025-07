Bando Frutta e Verdura nelle scuole 2025 che cos’è e chi può partecipare

Scopri il nuovo Bando Frutta e Verdura nelle scuole 2025, un'iniziativa del Ministero dell’Agricoltura dedicata a educare i giovani al consumo di prodotti freschi e sani. Aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026, questa proposta coinvolge studenti di tutte le età, promuovendo uno stile di vita equilibrato. Il Ministero ha inoltre attivato uno sportello informativo per supportare le scuole e le famiglie nella partecipazione, rendendo tutto più semplice e accessibile.

Il ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Sovranità alimentare (Masaf) ha pubblicato il bando Frutta e verdura, il programma che consente ai bambini delle scuole di scoprire il mondo dei prodotti agroalimentari. Per il programma sono state già aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026. Inoltre, nel lancio del programma il ministero dell’Agricoltura ha anche messo a disposizione uno sportello informativo che possa consentire alle scuole di contare sulla dovuta assistenza per dare il via e gestire l’intero progetto. A questo proposito, sono stati aperti anche i canali social ed è disponibile un indirizzo e-mail. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bando Frutta e Verdura nelle scuole 2025, che cos’è e chi può partecipare

