LIVE Errani Paolini-Chan Krejcikova Wimbledon 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Il Wimbledon 2025 si anima con emozionanti incontri in diretta: tra le sfide più attese, quella di Errani e Paolini contro Chan e Krejcikova promette scintille. Con aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate, non perderti nemmeno un colpo di questa straordinaria giornata di tennis. Resta con noi e vivi l’emozione del grande Slam, dove ogni scambio racconta una storia di passione e determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-CASHWATSON (4° MATCH DALLE 12.00) 14.25 Nessun precedente tra le due coppie. 14.20 È l’ungherese Marton Fucsovics ad aggiudicarsi la lotta del campo 18: 6-4, 1-6, 4-6, 7-6, 6-4 ai danni del veterano Gael Monfils e pass per il terzo turno ottenuto. A breve in scena l’incontro ErraniPaolini-ChanKrejcikova sul medesimo campo. 13.10 Chiusura in due set per WithrowChromaceva: doppio 6-3 ai danni di GlasspoolOlmos. Tra poco in campo la prosecuzione dell’incontro tra Gael Monfils e Marton Fucsovics, sospeso ieri sul punteggio di 6-4, 1-6, 4-6, 7-6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Krejcikova, Wimbledon 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

In questa notizia si parla di: diretta - errani - paolini - chan

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff 7-5, 3-6, (10-7), WTA Roma 2025 in DIRETTA: le azzurre girano un incredibile 1° set e fanno valere l’esperienza al match tie-break! - Benvenuti nella diretta live del quarto di doppio femminile a Roma 2025, dove le azzurre Errani e Paolini hanno conquistato un incredibile primo set, dimostrando la loro esperienza nel decisivo match tiebreak.

@paolini Vai su X

LIVE Errani/Paolini-Chan/Krejcikova, Wimbledon 2025 in DIRETTA: match complesso per le olimpioniche; Errani/Paolini-Chan/Kudermetova, diretta live: risultato, aggiornamenti in tempo reale WTA Finals 2024; Wta Finals, Errani e Paolini eliminate da Chan e Kudermetova. Rivivi il LIVE.

Wimbledon, Errani/Paolini battono in due set la coppia Bucsa/Kato. VIDEO - Dopo il trionfo di Parigi, le due azzurre vincono all'esordio contro la spagnola Bucsa e la giapponese Kato e avanzano al turno successivo, sul ... sport.sky.it scrive

Quando giocano Sara Errani e Jasmine Paolini in doppio a Wimbledon - Dopo la vittoria all'esordio con Bucsa/Kato, le due Azzurre tornano in campo per il secondo turno dei Championships ... Lo riporta sportal.it