Rios Inter il centrocampista proposto ai nerazzurri | ecco la posizione di Marotta

Il mercato dell’Inter si infiamma con il ritorno di Rios, il centrocampista seguito con attenzione da Marotta. La trattativa si fa incandescente tra il desiderio del Galatasaray di riaccoglierlo e l’interesse dell’Al Hilal, disposto a soddisfare le richieste economiche nerazzurre. Mentre la situazione di Calhanoglu resta in stand-by, il futuro di Rios potrebbe essere presto deciso, alimentando le speranze dei tifosi interisti.

Rios Inter, il centrocampista torna nel mirino del club nerazzurro: ecco come sono andate le cose per lui. Al momento non si rilevano novità riguardo Hakan Calhanoglu. Il Galatasaray vuole riportare in Turchia il centrocampista ma ha preso atto dell'interesse dell' Al Hilal di Inzaghi, che potrebbe accontentare le richieste economiche dell'Inter, ovvero 30 milioni di euro. Lo riferisce SportMediaset, confermando che il primo nome per rimpiazzare il turco è quello di Ederson, valutato però 60 milioni di euro dall'Atalanta. Davide Frattesi piace all' Atletico Madrid, ma l'arrivo di Cristian Chivu sembra aver cambiato il suo stato d'animo: l'ex Sassuolo ora non vorrebbe lasciare l' Inter.

