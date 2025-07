alberto urso torna con il singolo reale fuori il videoclip

Alberto Urso torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo "Reale", accompagnato dal vibrante videoclip girato tra le suggestive strade di Messina. Un viaggio visivo tra scorci marittimi, vicoli e piazze, che mette in evidenza la profondità emotiva del brano. Seduto su un autobus, il cantante ci guida attraverso un percorso urbano ricco di emozioni e riflessioni. Scopri il video e lasciati coinvolgere dalla sua intensità .

Online il video di Reale,  il nuovo singolo di Alberto Urso uscito per Supernova Group. Il video ha come protagonista il cantante che, seduto su un autobus, attraversa le strade di  Messina. Le scene della città – scorci di mare, vicoli, piazze – si alternano a primi piani di volti che, uno dopo l'altro, fissano intensamente la telecamera, come se cercassero un contatto diretto con chi guarda. In mezzo a queste immagini compaiono scene simboliche in cui l'artista è seduto su un trono imponente, collocato in un vicolo vuoto: una rappresentazione visiva del successo e della fama, ma anche della solitudine che ne deriva.