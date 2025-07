Colombia la droga arriva grazie al sistema satellitare

La lotta contro il narcotraffico si fa sempre più tecnologica e sofisticata. Dai droni semi-sommergibili guidati da sistemi satellitari come Starlink, alle rotte clandestine scoperte sulla costa colombiana, i cartelli si reinventano costantemente. Questa scoperta a Santa Marta rappresenta un nuovo capitolo nella guerra al traffico di droga, dimostrando come l’innovazione possa essere un alleato sia per le forze dell’ordine che per i criminali. La sfida continua, e il mondo osserva attentamente.

Un drone semi-sommergibile guidato da un sistema satellitare Starlink per trasportare droga dalla Colombia agli Stati Uniti. E' questa l'ultima frontiera del narcotraffico, scoperta dai militari di Bogotà, che hanno trovato il mezzo su una spiaggia nella regione caraibica di Santa Marta. La tecnologia - che secondo le autorità sarebbe in grado di trasportare oltre una tonnellata di cocaina - è un'evoluzione dei vascelli utilizzati dai Narcos sin dalla metà degli anni Novanta. Ha un'autonomia fino a 800 miglia, è flessibile e soprattutto può essere guidato in remoto, permettendo così ai criminali di non uscire allo scoperto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Colombia, la droga arriva grazie al sistema satellitare

