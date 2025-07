Caso Sangiuliano l’ex ministro | A un certo punto ho pensato al suicidio

Il caso Sangiuliano ha lasciato un segno indelebile sull’ex ministro, rivelando una battaglia interiore fatta di dolore e riflessione. In un’intervista al Foglio, Gennaro Sangiuliano confida di aver pensato al suicidio, vittima di una narrazione distorta e di un ambiente ostile. La sua dichiarazione tocca il cuore di una crisi personale che lo ha portato a chiudere con la politica, segnando un capitolo difficile della sua vita.

Il caso Sangiuliano ha segnato profondamente il protagonista. “A un certo punto ho pensato al suicidio. Avevano costruito un’altra persona. Io leggevo cose su di me che non riconoscevo. Ero trasformato in una figura da abbattere. Tutto era usato contro di me. Tutto”. Così l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso di un’intervista al Foglio. L’ex ministro: “Con la politica ho chiuso”. Sangiuliano assicura: “ Con la politica ho chiuso. Basta. Anche se nella vita mai dire mai”. E su una possibile candidatura alle Regionali in Campania svela: “Me l’hanno chiesto ma ho rifiutato”. Negli ultimi giorni, racconta, “mi ha scritto Giorgetti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Sangiuliano, l’ex ministro: “A un certo punto ho pensato al suicidio”

