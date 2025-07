I dati confermano tutto Garlasco parlano gli avvocati | Chi c’era con Chiara quella mattina

A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco si riaccende con nuove analisi e testimonianze che potrebbero cambiare il corso della verità. Gli avvocati e gli esperti sono tornati a indagare su reperti biologici e dettagli nascosti, alimentando speranze e nuove ombre su quella tragica mattina. La ricerca della verità prosegue, e forse questa volta, qualcosa sta per cambiare davvero.

Nuove ombre e speranze di verità si affacciano sul delitto di Garlasco, a diciott’anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Oggi, negli ambienti riservati della Questura, si è tenuta una nuova e delicatissima fase dell’incidente probatorio. Tecnici, avvocati e consulenti sono tornati al lavoro per analizzare i plichi contenenti il materiale raccolto durante l’autopsia eseguita nel 2007. Tamponi e reperti biologici, sigillati per quasi due decenni, sono stati finalmente aperti sotto gli occhi vigili delle parti coinvolte. Ma solo a fine giornata si saprà con certezza la natura precisa del contenuto e se potrà aprire spiragli determinanti nella ricostruzione della verità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: garlasco - avvocati - chiara - dati

Garlasco, la Twin Peaks italiana: il caso degli avvocati - A Garlasco, spesso paragonata a Twin Peaks, il mistero sugli avvocati e il delitto di Chiara Poggi continua a sconvolgere.

È la più importante delle battaglie sulla riapertura del caso Garlasco, a 17 anni dall'assassinio di Chiara Poggi. Si è aperto oggi a Milano il maxi incidente probatorio deciso dalla gip Daniela Garlaschelli. Avvocati e consulenti della famiglia della vittima, dell'in Vai su Facebook

Translate post#Garlasco, per i giudici #Stasi uccise Chiara in 23 minuti. In diretta a #Mattino5 parlano gli avvocati De Rensis e Lovati Vai su X

Garlasco, legale Poggi: I dati confermano che Stasi ha fatto colazione con Chiara la mattina dell'omicidio; Delitto Garlasco, consulenti famiglia Poggi e difesa Sempio: L'impronta 33 non è la sua; Garlasco, tra i rifiuti di Chiara Poggi anche il Dna di Stasi. Il suo avvocato: «Dettagli interessanti: perché possono riscrivere la storia.

Garlasco, legale Poggi: “I dati confermano che Stasi ha fatto colazione con Chiara la mattina dell’omicidio” - Prima di entrare in Questura per l'incidente probatorio l'avvocato dei genitori di Chiara Poggi ha precisato che faranno verifiche sui dati emersi dall'analisi ... Come scrive fanpage.it

Garlasco, si accendono i riflettori sul tappetino e il capello: le nuove analisi - Il delitto di Garlasco ad un nuovo capitolo: possibili novità sull'omicidio Chiara Poggi dalle analisi del sangue sul tappetino e sul capello. Si legge su newsmondo.it